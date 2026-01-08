- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Азовское море стало ловушкой: почему РФ боится выводить туда свои корабли
Враг понимает, что акватория полностью простреливается Силами обороны, поэтому прибегает к уловкам с гражданскими судами.
Россияне существенно ограничили присутствие своего флота в акватории Азовского моря. Причиной стали как усложняющие маневрирование географические особенности региона, так и высокая вероятность поражения украинскими защитниками.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам военного, Азовское море крайне неудобно для ведения активных действий флотом противника из-за его природных характеристик. Мелководие существенно ограничивает маршруты передвижения боевых единиц.
«Находиться там негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море — максимально 15 метров — поэтому рекомендованные пути там достаточно узкие», — пояснил спикер ВМС.
Тактика «живого щита»
Осознавая опасность, русские военные пытаются маскировать свои перемещения. Когда оккупанты все же решаются зайти в акваторию, они прибегают к циничной тактике использования гражданского судоходства в качестве прикрытия.
Плетенчук отметил, что россияне «смешивают» свои боевые корабли с гражданскими судами, пытаясь таким образом обезопасить себя от атак.
Главным сдерживающим фактором для врага остается понимание того, что пребывание в Азовском море не гарантирует безопасность. Силы обороны Украины могут доставать цели в любой точке акватории.
«Сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем», — резюмировал Плетенчук.
Напомним, россияне начали устанавливать ПЗРК на «Шахеды» . Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов пояснил, что запуск ракеты осуществляется пилотом БПЛА, управляемым им с территории РФ. Эксперт отмечает, что таким образом россияне продолжают искать способы уничтожения украинской авиации.