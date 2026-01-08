Азовское море стало ловушкой: почему РФ боится выводить туда свои корабли

Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

Россияне существенно ограничили присутствие своего флота в акватории Азовского моря. Причиной стали как усложняющие маневрирование географические особенности региона, так и высокая вероятность поражения украинскими защитниками.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам военного, Азовское море крайне неудобно для ведения активных действий флотом противника из-за его природных характеристик. Мелководие существенно ограничивает маршруты передвижения боевых единиц.

«Находиться там негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море — максимально 15 метров — поэтому рекомендованные пути там достаточно узкие», — пояснил спикер ВМС.

Тактика «живого щита»

Осознавая опасность, русские военные пытаются маскировать свои перемещения. Когда оккупанты все же решаются зайти в акваторию, они прибегают к циничной тактике использования гражданского судоходства в качестве прикрытия.

Плетенчук отметил, что россияне «смешивают» свои боевые корабли с гражданскими судами, пытаясь таким образом обезопасить себя от атак.

Главным сдерживающим фактором для врага остается понимание того, что пребывание в Азовском море не гарантирует безопасность. Силы обороны Украины могут доставать цели в любой точке акватории.

«Сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем», — резюмировал Плетенчук.

