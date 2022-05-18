Азовскому морю грозит полное вымирание: бомбардировка "Азовстали" может привести к утечке яда

Азовскому морю грозит полное вымирание: бомбардировка "Азовстали" может привести к утечке яда

Азовскому морю грозит полное вымирание. Бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря", — говорится в сообщении.

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Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Напомним, Мариуполь, который разрушен на 95%, находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Количество еды и питьевой воды ограничено. Из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности холеры.

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