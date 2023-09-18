Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам: как выглядит легендарный меткомбинат (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1693
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам: как выглядит легендарный меткомбинат (видео)

Легендарный меткомбинат "Азовсталь" / Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе на "Азовстали" взорвались кадыровцы, которые в очередной раз пришли мародериты.

В Сети показали, как выглядит легендарный меткомбинат " Азовсталь " во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там взорвались кадыровцы, которые пришли мародериты. 

Видео с территории легендарного завода показал в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что "Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам. 

"Неделю назад кадыровцы рванули с (завода имени — ред.) Ильича на "Азовсталь" на очередное мародерство. Взорвались. На одного меньше вернулось в "располагу" и больше на "Азовсталь" пока не лезут без саперов", — написал Андрющенко.

Как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь"

Как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь"

Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе. "Азовсталь" стала символом борьбы и несокрушимости украинцев. Многие герои, показавшие всему миру мужество и непокоренность Украины, до сих пор находятся в российском плену.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1693
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация