"Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам: как выглядит легендарный меткомбинат (видео)

На прошлой неделе на "Азовстали" взорвались кадыровцы, которые в очередной раз пришли мародериты.
В Сети показали, как выглядит легендарный меткомбинат " Азовсталь " во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там взорвались кадыровцы, которые пришли мародериты.
Видео с территории легендарного завода показал в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что "Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам.
"Неделю назад кадыровцы рванули с (завода имени — ред.) Ильича на "Азовсталь" на очередное мародерство. Взорвались. На одного меньше вернулось в "располагу" и больше на "Азовсталь" пока не лезут без саперов", — написал Андрющенко.
Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе. "Азовсталь" стала символом борьбы и несокрушимости украинцев. Многие герои, показавшие всему миру мужество и непокоренность Украины, до сих пор находятся в российском плену.
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