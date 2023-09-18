"Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам: как выглядит легендарный меткомбинат (видео)

На прошлой неделе на "Азовстали" взорвались кадыровцы, которые в очередной раз пришли мародериты.

В Сети показали, как выглядит легендарный меткомбинат " Азовсталь " во временно оккупированном Мариуполе. На прошлой неделе там взорвались кадыровцы, которые пришли мародериты.

Видео с территории легендарного завода показал в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что "Азовсталь" до сих пор мстит захватчикам.

"Неделю назад кадыровцы рванули с (завода имени — ред.) Ильича на "Азовсталь" на очередное мародерство. Взорвались. На одного меньше вернулось в "располагу" и больше на "Азовсталь" пока не лезут без саперов", — написал Андрющенко.

Как выглядит сегодня легендарный меткомбинат "Азовсталь"

Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе. "Азовсталь" стала символом борьбы и несокрушимости украинцев. Многие герои, показавшие всему миру мужество и непокоренность Украины, до сих пор находятся в российском плену.

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