«Азовсталь» как место сопротивления: в Киеве презентовали культурно-художественный проект с участием Метинвеста

В Киеве прошла презентация информационного ресурса культурно-художественного проекта «Место сопротивления: проекты инфраструктуры металлургического комбината «Азовсталь». Центральный государственный научно-технический архив Украины при поддержке Украинского культурного фонда создадут мультимедийную выставку, посвященную уникальным документам и материалам из фондов архива и организаций-партнеров, рассказывающих историю инфраструктуры Азовстали — одного из самых мощных металлургических предприятий Европы.

К реализации инициативы присоединились ОО «Музей открыто на ремонт», Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко, Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив, Харьковский авиационный институт, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия и Группа Метинвест.

С началом полномасштабной войны Азовсталь перестала быть только промышленным объектом – она стала символом несокрушимости и героизма украинского народа. Именно здесь во время обороны Мариуполя украинские военные 86 дней сдерживали превосходящие силы врага, превратив комбинат в настоящую крепость свободы.

Проект «Место сопротивления» выполняет не только информационную, но и просветительскую функцию, знакомит аудиторию с малоизвестными инженерными решениями, проектной документацией и инновациями, созданными украинскими специалистами.

Во время презентации директор департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста Олег Давыденко подчеркнул, что до 2022 года Азовсталь была известна в мире как высокотехнологичный производитель украинской стали, а после начала войны стала символом сопротивления и возрождения.

«Сегодня есть запрос на формирование украинской идентичности: что есть символы, мифы, те физические, на чем строится наша независимость. Память должна быть физической. Ее нужно видеть, к ней можно прикоснуться. На таких достопримечательностях формируется наше национальное единство», — убежден он.

По словам Давиденко, Метинвест готов поддерживать проект и дальше, чтобы сохранить память об Азовстале как важном промышленном предприятии и месте героической обороны Мариуполя.

С культурно-художественным проектом «Место сопротивления: проекты инфраструктуры металлургического комбината «Азовсталь» можно ознакомиться на сайте: miscesprotivu.archives.gov.ua

Как известно, мариупольские комбинаты Метинвеста «Азовсталь» и ММК им. Ильича» приостановили работу в феврале 2023 года. Далее последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. «Азовсталь» превратилась для всего мира в символ несокрушимости и устойчивости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов обрела новую жизнь. В частности, из последней партии металла, произведенного на заводе, были созданы браслеты «Символ несокрушимости», раскупившиеся в рекордно короткие сроки. Миллионы гривен, вырученные из продажи, были направлены на проект «Армия дронов».