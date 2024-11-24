Украинский журналист и блогер Дмитрий Карпенко опубликовал очередное интервью пленного, показывающее, насколько смаргинализированных людей Путин отправляет на фронт.

На этот раз Карпенко пообщался с 19-летним контрактником из далекого Магадана, взятого в плен на Курщине. Юник оккупант рассказал, что подписал контракт, потому что его девушка "взяла слабо". Очевидно, ей очень хотелось получить гробовые выплаты и белую ладу.

Юноша рассказал шокирующие детали о своем детстве. Он жил с мамой и пятью братьями в однокомнатной квартире. В детстве постоянно прогуливал школу и учился плохо. А уже в 13 лет связался со "взрослыми мужиками", с которыми стал пить вместо того, чтобы ходить на уроки.

"Не учился, потому что прогуливал. Бухал. Начал пить в 13 лет. И постоянно прогуливал, потому что бухал. (Пил – ред.) со взрослыми мужиками. Алкоголики", – рассказывает оккупант.

Когда ему исполнилось 19 лет, он стал жить с 21-летней девушкой, у которой уже было трое детей от предыдущего брака. Однажды, когда они вместе пьянствовали, девушка "взяла на слабо" парня, мол он боится подписать контракт с ВС РФ. Парень пошел в местный военкомат и подписал контракт. Провоевать он успел месяц, после чего попал в плен.

Также оккупант рассказал, что его отчимп также забрали на так называемое "СВО" еще в 2022 году, однако о его судьбе парню ничего не известно.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев.

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