"Бабий Яр 21 века": у Мангуша армия РФ могла похоронить от 3 до 9 тысяч жителей Мариуполя (фото)

"Бабий Яр 21 века": у Мангуша армия РФ могла похоронить от 3 до 9 тысяч жителей Мариуполя (фото)

В поселке Мангуш Донецкой области оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Об этом свидетельствуют снимки Maxar, на которых видно, что с 9 апреля массовые захоронения в Мангуше в 20 раз больше, чем в Буче. Согласно фотонаблюдению американской компании, новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно на протяжении всего апреля.

По данным городского совета Мариуполя, в таких могилах тела укладываются несколько слоев.

Мэр города Вадим Бойченко назвал военное преступление, совершенное в Мариуполе российскими оккупантами, "величайшим военное преступление 21 века" и назвал "это новым Бабьим Яром".

ФОТО: Maxar

"Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Что угодно нужно остановить геноцид", — отметил Бойченко.

Он добавил, что к середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек. По их предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о братской могиле в поселке Мангуш размером до 30 метров каждая. По его словам, людей в пластиковых пакетах привозят грузовиками.

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