Бабкин переделал легендарный хит "Я солдат" группы 5'Nizza: теперь трек о войне против россии

Новая композиция называется "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й".

Украинский музыкант Сергей Бабкин на фоне войны россии против Украины переделал легендарный хит "Я солдат" группы 5'Nizza.

Новая композиция называется "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й". В треке речь идет о бомбардировке мирных домов оккупантами, отважном украинском солдате и свободной Украины.

"Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны,

Я солдат, но плевать уже на рваные раны.

Я солдат свободной и великой страны

Я герой, обо мне напишут вскоре романы".

В видео, появившемся на странице Студии "Квартал 95" в YouTube, артист поет на улице под гитару. Также в клипе собраны кадры из разных городов Украины до и после прихода "русского мира".

В комментариях фаны оценили новую версию любимого трека.

Спасибо, Сергей, за поднятие боевого духа! Верю, что скоро хором в миллион голосов будем петь эту песню на празднике на площади в честь победы!

Когда кончится этот ужас, я овладею этими аккордами и спою новые слова, держимся! Спасибо!

Спасибо! Учим слова! Скоро из всех улиц и домов будут раздаваться новые наши песни!

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