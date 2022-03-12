Бабкин переделал легендарный хит "Я солдат" группы 5'Nizza: теперь трек о войне против россии

Новая композиция называется "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й".
Украинский музыкант Сергей Бабкин на фоне войны россии против Украины переделал легендарный хит "Я солдат" группы 5'Nizza.
Новая композиция называется "Я солдат — Русский военный корабль, иди нах@й". В треке речь идет о бомбардировке мирных домов оккупантами, отважном украинском солдате и свободной Украины.
"Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны,
Я солдат, но плевать уже на рваные раны.
Я солдат свободной и великой страны
Я герой, обо мне напишут вскоре романы".
В видео, появившемся на странице Студии "Квартал 95" в YouTube, артист поет на улице под гитару. Также в клипе собраны кадры из разных городов Украины до и после прихода "русского мира".
В комментариях фаны оценили новую версию любимого трека.
- Спасибо, Сергей, за поднятие боевого духа! Верю, что скоро хором в миллион голосов будем петь эту песню на празднике на площади в честь победы!
- Когда кончится этот ужас, я овладею этими аккордами и спою новые слова, держимся! Спасибо!
- Спасибо! Учим слова! Скоро из всех улиц и домов будут раздаваться новые наши песни!
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