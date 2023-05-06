"Бабовна" в Крыму 6 мая: оккупанты заявили о работе ПВО и перекрыли мост

Во временно оккупированном Крыму утром, 6 мая, снова раздались взрывы. Оккупационные власти заявили, что якобы "сработала система ПВО".

В местных чатах сообщили о взрывах в Красногвардейском районе.

"В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий взрыв в 8:04", – пишут очевидцы.

По официальным данным, жертв и разрушений нет. Между тем, после "бабовны", перекрыли движение по Крымскому мосту.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время", — сообщил "министр" транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее стало известно, что на территории Крыма украинское движение сопротивления укрепляет свои возможности. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян "удручающее впечатление".

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