Бабушка на коленях встречает своего внука, освобождавшего Херсон: видео

На эти исторические кадры без слез смотреть невозможно.

Украинская армия вошла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на восточный берег Днепра. Это произошло в пятницу, 11 ноября. Этот день войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своем YouTube-канале опубликовал трогательное видео, как бабушка на коленях встречает своего внука, освобождавшего Херсон.

"Бабушка на коленях встречает своего внука, который освобождал Херсон. Без комментариев... Исторические кадры", — написал под видео Анатолий Штефан.

"На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", — отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Со вчерашнегодня в соцсетях появляются кадры, на которых украинцы с флагами гуляют по центру Херсона и фотографируются. ТСН.ua собрал счастливые фото украинцев.

В Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

Реакция мира на возвращение Херсона под сине-желтое знамя

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