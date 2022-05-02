Бабушка, напекшая паски в разрушенной печи, пережила уже вторую оккупацию и не теряет оптимизма

Фотографии с бабушкой, которая печет паскипосреди развалин облетели соцсети – это 83-летняя Вера Филипповна, которая вернулась домой в Горенку и застала на дворе руины.

Дом женщины на Киевщине уцелел, однако полностью разрушены гараж и летняя кухня, там выстояла только печь, поэтому Вера Филипповна решила не изменять пасхальной традиции и печь паски, говорится в ТСН.

К своей полуразрушенной печи Вера Филипповна пробирается через пепелище, которое устроил здесь русский "Град". Разводит огонь из бумаги книги: «Видите сжигаю «Актуальные проблемы научного коммунизма". Коммунизм сжигаю», — улыбаясь, говорит женщина.

Из эвакуации в родную Горенку 83-летняя Вера Филипповна возвращалась с мечтой, что на Пасху испечет паски в печи. Когда на своем дворе увидела развалины, от этой идеи не отказалась. Газа в деревне в то время не было, поэтому она взялась латать печь самостоятельно. «Я пришла, а она развалена. Я своими руками выложила вниз кирпич. Дети надо мной смеялись. Потом смазала там глиной все. Посмотрела, вылезла по тем кирпичикам, вымостила дорожку. Взяла ведро с глиной, смазала там все это», – рассказывает женщина.

Дочь Татьяна маму сначала отговаривала, предлагала купить пасок в магазине. Однако Вера Филипповна изменять пасхальной традиции не хотела. Как мама печет паски, дочь решила сфотографировать, эти фотографии облетели соцсети. «Когда она сказала, что я буду печь, я сказала, что это нужно снять для детей и для внуков. Такое поведение людей, украинце - это говорит о том, что нашу нацию уничтожить нельзя. Мы бессмертны, с такими людьми, как моя мама — она нас всех здесь держит, она нам пример», — рассказывает дочь женщины.

«Первый день паски испекла, раздала людям, потому что ни у кого здесь не было. Электрики на столбах работали, я им вынесла», — рассказывает женщина.

В начале марта россияне активно начали обселять Горенку из тяжелой артиллерии. На улице, где живет Вера Филипповна, многие дома повреждены, некоторые уничтожены до основания и вот 6 марта семья решилась уезжать отсюда, чтобы спасти свою жизнь. На дворе Веры, кроме летней кухни, сгорел гараж, поврежден курник и куча металлолома, но дом уцелел. Правда, его сильно порубило осколками, избитый шифер, окна уже успели затянуть пленкой. "Оно прилетело, собаку убило, все развалило, трубу уже заварили", — показывают женщины.

Осколками пронизано все внутри дома: стены, потолки и мебель. Вера в комнате пряталась во время обстрелов, укрытием для нее стал столетний шкаф. «В этой шкафу, придумала так. Оно там летает, я позакрывала все эти двери, открыла шкаф, села, или легла и с грелкой с водой, и сидела в этой шкафу. Ночь пересидела до второго утра, а на другое утро дочь в погреб к себе забрала», — рассказывает бабушка.

Вера Филипповна вспоминает, что во время Второй мировой ей тоже пришлось прятаться в погребе. Женщине тогда было всего шесть лет, она пережила оккупацию. Говорит, несмотря на то, что творили нацисты — таких зверств, которые россияне ныне в Буч тогда здесь не было. Гражданских, говорит, гитлеровцы не трогали. «Такого зверства, как это, не было, это зверство. Чтобы это издеваться. Как посмотрела, что он стреляет в лицо ребенку, я так плакала, так плакала. Это не сравнить ни с чем на свете, это не человек. Понимаете, как бы Путин был человеком… Нельзя смотреть на эту Бучу», — убеждает Вера.

Комнаты в доме увешаны образами. Женщина говорит, что каждый день молится за наших воинов и всех невинно убитых украинцев. Верит, что вместе мы сможем одолеть врага, ведь объединены как никогда раньше. «Простые люди, которые все это пережили на себе – мы как заборы поставили, раньше не было такого общения. А война нас всех объединила, мы как пришли, все обнимались, как не знаю что… Люди говорят, как мы не ценили, как мы жили», — добавляет она.

И хотя в селе уже начали восстанавливать газ, бабушка говорит, все равно время от времени будет готовить в своей печи, потому что блюда здесь получаются гораздо вкуснее. Несмотря на то, что пришлось пережить в свои 83, женщина не теряет оптимизма и заряжает им всех, кто рядом. «Жить надо, не надо падать духом. А то мне звонят по телефону, «ой у меня там с домом» – не надо падать духом. Надо держаться, молиться и верить. И надеяться на будущее. Нельзя голову вешать, надо держаться, чтобы не было, я и своим так говорю, не надо не хныкать, нужно вперед», — дает руководство пани Вера.

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