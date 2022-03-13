"Бабушка спасает кота, бойцы спасают бабушку": в Сети показали трогательное фото из Ирпеня

Бабушка спасает кота, бойцы спасают бабушку.
В Сети показали фото, сделанное во время эвакуации украинцев из Ирпеня Киевской области. На нем бабушка спасается от российских оккупантов со своим домашним любимцем.
Трогательный снимок опубликовали на странице UAnimals в Facebook.
"Ирпень, 2022. Бабушка спасает кота. Бойцы спасают бабушку", - говорится под фото.
Глава Ирпеня Александр Маркушин 13 марта сообщил, что город не захвачен российской армией.
"На сегодняшний день Ирпень не захвачен. 70% - это наш, украинский город. За 30% мы ведем бои ", - сказал мэр.
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