Бабушка вышла на кухню и выжила: российская ракета в Днепре убила большую семью за праздничным столом

Жертвами ракетного удара российских террористов стали семь членов одной семьи, собравшейся на празднование Старого Нового года.

В тот трагический день, 14 января, когда российская ракета разрушила дом на Набережной Победы, 118, в Днепре, в одной из квартир за праздничным столом по случаю Старого Нового года собралась большая семья. К супругам пенсионеров приехали гости – их дети со своими семьями. После ракетного удара волею случая выжила только бабушка.

Историю этой семьи, ставшей жертвой российского ракетного удара, рассказывают на сайте obozrevatel.

К 62-летней Светлане и 68-летнему Юрию Фигурному, которые с 1998 года жили в доме на Набережной Победы в Днепре, в этот праздничный день пришел старший сын — 42-летний Александр. Вместе с ним была 37-летняя жена Яна и 15-летняя дочь Аня.

Из Одессы к родным приехала младшая дочь, 37-летняя Марина с мужем Андреем Осинским. С начала войны им не удавалось увидеться с родителями, свою поездку они несколько раз переносили. Но субботний день и празднование Старого Нового года было хорошим поводом, чтобы собраться всей семьей.

Во время ракетного удара вся большая семья сидела за большим столом, настроение было праздничное, произносились тосты. В какой-то момент хозяйке квартиры понадобилось выйти на кухню и это спасло ей жизнь. Едва пройдя коридор, она услышала громкий взрыв.

Светлану Фигурную обнаружили спасатели. С серьезными переломами бедра она очутилась в реанимации. Впоследствии ее перевели в травматологию, где обнаружили еще и перелом руки. Женщину ждет длительное лечение и реабилитация.

О гибели родных бабушке рассказали в больнице.

Напомним, в Кремле цинично возразили, что российские войска наносят удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины, комментируя атаку на Днепр.

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