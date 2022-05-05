"Бабушка с красным флагом", которую идеализировали россияне, объяснила свои действия желанием остановить солдат РФ

Женщина была найдена в больнице и заявила, что волнуется, что из нее сделали предательницу.

Живой символ «пророссийской Украины», бабушка, вышедшая к военным с красным флагом, заявляет, что так встретила их, потому что думала, что это россияне и так хотела призвать "мирно решать вопросы".

Об этом она рассказала в интервью сотруднику Центра стратегических коммуникаций.

Сейчас женщина находится в больнице Харькова вместе с мужем. "Женщина, которая, по версии российской пропаганды, «смело противостояла националистам», в действительности благодарна украинским военным, которые не только поддерживают ее продуктами, но и защитили от гнева рядовых харьковчан", — значится в сообщении ведомства.



Анна Ивановна недовольна своей популярностью и говорит, что лучше ее не было, как и самой войны. Объясняет, что вышла с красным флагом, как она думала, к российским военным, чтобы они «не громили Украину». Женщина говорит, что чувствует себя «предательницей», однако военные, посещающие женщину и приносящие продукты, ее пытаются успокоить.

Історії з війни: «Бабця з червоним прапором» закинула його подалі, коли дізналася про Бучу Співробітник Центру стратегічних комунікацій відшукав ту саму жінку. Живий символ «проросійської України», жіночка, яка, за версією російської пропаганди, «сміливо протистояла націоналістам», насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків'ян. Анна Іванівна пояснює, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони «не громили Україну». А в країні-агресорі її мотиви перекрутили, через що вона тепер відчуває себе «зрадницею». Вона наразі перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком. Військові закликають не зневажати стареньку. «Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», – каже комвзводу з псевдо «Кадет». https://spravdi.gov.ua/ Долучайтеся до наших ресурсів в інших соціальних мережах та месенджерах Telegram: https://t.me/+oRM9AajLIcw1MmVi Twitter: https://twitter.com/StratcomCentre Instagram: https://instagram.com/spravdi.gov.ua Youtube: https://www.youtube.com/c/SPRAVDI Вайбер: https://bit.ly/3HK1VkZ Опубліковано Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Четвер, 5 травня 2022 р.

Военные призывают не презирать женщину. «Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше», – говорит комвзвода из псевдо «Кадет».

Напомним, в Сети было опубликовано видео от украинских военных, где их встречает бабушка с советским флагом. Она говорила, что очень ждала их и "молилась за Путина и весь народ". Из кадров становится понятно, что бабушка перепутала украинских военных с русскими. Украинский защитник дал бабушке продукты, а красный флаг бросил на землю и наступил на него. Тогда бабушка сказала, что не хочет продуктов, потому что военный стал на "флаг, за который ее родители погибали", но тот объяснил, что поступил так, "потому что они (русские оккупанты – ред.) пришли в мой дом".

скриншот с видео

Это видео быстро подхватили российские пропагандисты и показывали сюжеты об "украинской бабушке" на многих телеканалах. Ее называли "храброй женщиной, которая не побоялась выйти в ВСУ с советским флагом".

Читайте также:

"Орки, welcome to hell": артиллерия уничтожила сразу три САУ врага, которая обстреливала украинцев

"На одного нашего погибшего 5 — их" – Арестович о больших потерях во время боев на Изюмском направлении

Бригада "Черные Запорожцы" пополнила список "бессмертного полка РФ" и захватила трофейную технику