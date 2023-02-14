Бахмут атакуют с двух направлений: эксперт рассказал об ожесточенных боях за город

Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои происходят в пригороде, украинские военные отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Они пытаются атаковать с двух направлений, окружить город. С севера — это Красная Гора, это трасса, которая идет на Славянск. С юга это Часов Яр — трасса на Константиновку. По этим трассам мы поставляем вооружение, еду, воду — все, что необходимо для наших военнослужащих, которые там находятся. На данный момент это кольцо не замкнуто, по крайней мере, в Часовом Яру. Дорога, которая идет на Константиновку, не находится под контролем врага", — рассказал Гетьман.

Фото: Deepstatemap

Эксперт отметил, что принято решение запретить въезд в Бахмут всем, кроме военнослужащих.

"Это связано с тем, что бои происходят непосредственно в пригороде, и там появилось очень большое количество ДРГ врага, которые с тыла могут наносить вред нашим Вооруженным силам, которые там держат оборону", — объяснил он.

По словам Гетьмана, сейчас до центра города "можно уже дострелить не только из дальнобойных пушек, но и из небольшой дальности минометов, даже из крупнокалиберных пулеметов могут долететь пули в какие-то районы".

Напомним, президент России Владимир Путин отдал своей армии приказ полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

Как рассказал лейтенант Нацгвардии Владимир Назаренко, в настоящее время Силы обороны Украины могут обеспечивать войска в Бахмуте всем необходимым, эвакуировать раненых и завозить гуманитарную помощь. По его словам, на южных и северных окраинах Бахмута идут бои, но оккупантам не дают зайти в город.

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