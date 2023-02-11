Бахмут держится: в ВСУ сообщили, осталась ли возможность поставлять защитникам оружие и провиант

На главном направлении вражеского удара за сутки были зафиксированы рекордные 54 боевых столкновения.

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. За сутки 10 февраля здесь произошло 124 обстрела разными типами артиллерии и рекордные 54 боевых столкновения.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на такой безумный напор врагу до сих пор не удалось перерезать пути поставок для украинских защитников.

"У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из Бахмута", — отметил Череватый.

Он подчеркнул, что поставка происходит разными путями.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что наемники ЧВК "Вагнера" продвинулись на 2-3 км к западу, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

Напомним, бои вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Российские оккупанты там пытаются перерезать трассы поставок, поэтому круглосуточно атакуют, используют "Грады", танки и артиллерию.

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