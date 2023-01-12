"Бахмут и Соледар – под контролем Украины": у Зеленского доложили о ситуации и о помощи для ВСУ

Города Бахмут и Соледар находятся под контролем Украины на вечер 12 января, там продолжаются масштабные бои.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Бахмут и Соледар – под контролем Украины. В Соледаре очень тяжелые бои продолжаются. Выглядит немного странно вот эта вся информационная истерика, которую разгоняют россияне. Они уже раз пять "брали под контроль" Соледар. Знаете, у нас есть там криминальный анклав под названием "ДНР", да? Они говорят, что "мы там на западных окраинах города закрепились и уже сейчас будем продвигаться дальше", – вот так это выглядит на деле", – рассказал советник руководителя ОП.

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"Соледар – это большие и масштабные бои. Контактные бои идут. А Бахмут – немного меньше ситуация с контактной точки зрения, но больше – с артиллерии", – добавил Подоляк.

Он также прокомментировал результаты заседания ставки верховного главнокомандующего, которую президент Владимир Зеленский провел 12 января. Сообщалось, что участники особое внимание обратили на бои в Бахмуте и Соледаре.

"У нас два или три, или четыре раза, или сколько потребуется в неделю проходит ставка верховного главнокомандующего. Президент лично получает все доклады относительно того, на каком направлении что-то нужно, и оперативно перестраивается логистическая система поставки туда необходимого количества боеприпасов. Мы сейчас говорим конкретно о Соледаре. Они должны получить дополнительно и бронетехнику — подкрепление, снаряды, дополнительное стрелковое оружие. И это все в оперативном режиме, потому что президент несколько раз в день получает оперативные данные, что происходит на том или ином направлении, где идут интенсивные бои", – рассказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что "президент лично вмешивается по поставкам, необходимости переориентации поставок на том или ином направлении". По словам Подоляка, таким образом, государственная машина работает достаточно эффективно.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что в Соледаре – тяжелые бои, которые ведут самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". В то же время враг несет большие потери. Оккупанты хотят захватить город, чтобы показать хотя бы какую-то "победу". Они также надеются пройти Бахмут, чтобы двигаться дальше и полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил 12 января, что россияне несколько продвинулись в боях за Соледар и имеют частичный успех на юго-западной окраине города. Однако ни о каком его захвате сейчас речь не идет.

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