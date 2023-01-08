"Бахмут и Соледар – под контролем ВСУ": украинский военный записал видео с боевой позиции

Украинский военный рассказал, что по состоянию на 8 января Бахмут и Соледар в Донецкой области контролируют украинские военные, а информация о якобы захвате Соледара оккупантами – это работа кремлевских пропагандистов.

Об этом служащий ВСУ рассказал TikTok.

"Хочу всех успокоить касательно вчерашней истерии с городом Соледар, с Бахмутом, эти города находятся под контролем Вооруженных сил. Просто так случилось, что в Соледаре нет козаков, которые освещают информационные события", — пояснил он.

Так, по его словам, недавно в Бахмут прибыло пополнение из числа ранее служивших россиян, в том числе десантников, и им сказали, что якобы Бахмуту "уже все", и они четыре дня подряд пытались наступать на город, однако в настоящее время многие из этих солдат уже погибли.

Он также рассказал, что вчера 7 января россияне атаковали их позицию в Бахмуте, однако все обошлось.

"Друзья, вчера твари "запасли" нашу позицию, мина пролетела в трех метрах, немного повредила наше оружие, но мы за ночь его отремонтировали и уже снова утром работаем", — рассказал военный.

"У нас все хорошо, мы, как всегда работаем, находимся на своих позициях. Несмотря на морозную погоду, на улице -16°C, мы держимся, все будет хорошо", — рассказал другой военный.

Ситуация в Бахмуте и Соледаре

Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на некоторых участках Донецкой области ВСУ понемногу продвигается вперед, однако враг тоже наступает. И в Соледаре действительно сложная ситуация.

Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от кафиров уже почти пять месяцев.

Военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что России удается продвигаться в районе Бахмута или Соледара за счет "поддержки" людьми: оккупантов просто бросают в бой без поддержки техники, артиллерии и не учитывают большие потери.

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