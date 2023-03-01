Бахмут каждый день под обстрелами: в ОВА рассказали о количестве людей и о проблемах с эвакуацией детей

В ОВА объяснили, почему нельзя эвакуировать всех детей из города.

В Бахмуте в Донецкой области ежедневно продолжаются активные боевые действия, в городе все еще остаются около 4500 мирных жителей, среди них — 48 детей.

Об этом в комментарии CNN рассказала спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

"Около 4500 мирных жителей остаются в Бахмуте. В том числе 48 детей, которые не могут быть эвакуированы, потому что они живут в недоступных местах", – сказала она.

По ее словам, у населения, которое все еще остается в городе, есть еда, вода и лекарства.

В то же время она подчеркивает, что "ситуация чрезвычайно опасна", и призывает людей эвакуироваться.

Напомним, военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", обороняющей Бахмут, рассказал о тяжелой ситуации в городе. Оккупанты бьют из всего, что у них есть, также они пытаются штурмовать город, бросая живую силу.

Читайте также: