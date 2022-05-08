Бахмут, Константиновка, Торецк и Дружковка чуть ли не одновременно попали под удары вражеских ракет

Бахмут, Константиновка, Торецк и Дружковка чуть ли не одновременно попали под удары вражеских ракет

Массированная воздушная атака по Донетчине: 7 мая в Бахмуте и Константиновке от вражеских ракетных ударов погибли четыре человека.

Попали и разбили жилые дома, школы, объекты инфраструктуры и промышленные предприятия, а главное – снова погибли мирные жители прифронтовых городов, говорится в ТСН.

«Все произошло мгновенно. В этот момент были на улице, скажем так, курили. Перед этим слышно было – разрыв был в городе. После этого не было ни свиста, ни звука. Просто резкий разрыв и все», – рассказывает местный.

Весь Донбасс сейчас под ударами вражеских ракет. Тыла, как такового, здесь теперь просто не существует. Уведомления об угрозе воздуха, включаются, по много раз в день. Очередное предупреждение о смертельной опасности с неба в Бахмуте прозвучало в половине четвертого утра. «Я услышала большой грохот. Я проснулась и смотрю, что разрушается потолок. Окон нет, ничего нет. Я думаю: здесь спасать надо уже свою жизнь», — говорит женщина.

Огромное дерево на крыше дома, машину раздавило взрывной волной и присыпало обломками, то, что было шторами, коврами и скатертами разодрано, зацепилось за разорванные ветки деревьев, обломками насквозь прошило газопровод — в частный сектор Бахмута, посреди улицы, попала ракета. Это тот самый случай, когда один-единственный вражеский боеприпас способен превратить в хлам целый жилой квартал. Воронки остаются невиданными размерами. Чтобы просто ее обойти по периметру, понадобится хорошая минута, а то и все полторы.

И яма полностью поглотила два жилых дома. Еще с десяток построек разрушены частично. Двое местных жителей – муж с женой, ракетного удара – не пережили. Всего в Бахмуте только к восходу солнца взорвались четыре вражеских ракета.

Целая серия мощных разрывов раздалась в соседней Константиновке. Местный житель — дядя Владимир — говорит, что первый взрыв услышал около четырех утра, а через несколько часов увидел еще пару разрывов, на этот раз прямо в небе.

В Константиновке, во взрывную и смертоносную решетку "денационализацию" попала местная общеобразовательная школа. К счастью, малышей здесь не было. А еще – местный продуктовый магазин расположен вдоль дороги.

У него, говорит владелец разрушенного магазина, ничего не осталось, чтобы прокормить семью. «Дай Бог, чтобы это было последним, чтобы мир наступил. Я все это потерял – желаю, чтобы мир наступил. Никто такого не видел», – говорит мужчина.

На самый мир — без наказания для решительных нелюдей — не согласна жительница Бахмута, Татьяна. Ее предприятие накануне разрушила российская ракета. «Весь бы город стал на защиту своей страны и своего города! Мы их ненавидим», — убеждает она.

7 мая в Бахмуте и Константиновке от вражеских ракетных ударов погибли четыре человека. Еще девять, известили в областной военной администрации — получили ранения.

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