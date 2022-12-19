Бахмут ломает оккупантов: Зеленский сообщил о более 1300 км активных боевых действий

Российские войска еще с мая пытаются захватить Бахмут. Город не сдается.

Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 км активных боевых действий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут.

"Однако время уходит – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченной армии кафиров", – отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность всем украинским бойцам, которые героически держат Бахмутское направление, Соледарь, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – "регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия разрушает прямо до выжженной земли" .

"Даже такая жестокость врагу ничего не даст", – добавил он.

Отметим, что, по данным разведки Великобритании, активные бои продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Враг пытается наступать в районе Сватово, Кременной и Бахмута.

На город Бахмут активно пытаются наступать боевики ППК "Вагнер".

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