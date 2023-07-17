"Бахмут – не в полуокружении": на какие позиции нужно выйти ВСУ, чтобы враг отступил – эксперт (карта)

Эксперт рассказал, что происходит в Бахмуте и об обороне оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают ожесточенные бои с российскими захватчиками в Бахмуте Донецкой области. Однако ситуация в районе Бахмута несколько отличается от того, что заявляют украинские должностные лица и официальные спикеры.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"На мой взгляд, она вряд ли описывается именно теми сочетаниями и терминами, которыми официальные спикеры ее характеризуют: полуокружение, огневой контроль над перемещением сил и средств противника и т.д. Я не согласен с такими оценками, если мы имеем в виду именно то, что подразумевают обычно под этими терминами. Говорить о какой-то огневой "ловушке" или огневом "мешке" относительно целого района обороны противника в Бахмуте — это явное преувеличение", — отметил он.

Константин Машовец подчеркнул, что в Бахмуте враг не находится в полуокружении. Там идет борьба за фланговые районы. Сейчас на южном левом фланге у противника отвалилась левая "клешня".

На какие позиции следует выйти ВСУ, чтобы враг отступил из Бахмута. Фото: Deepstatemap.

"Он (враг – ред.) сейчас пытается купировать последствия ликвидации своего левого фланга и одновременно пытается удержать правый – это то, что известно как соледарское выступление противника. Там сейчас у него положение не очень хорошее, но он еще уверенно удерживает этот район. Более того, подтащил туда определенные резервы", — объясняет эксперт.

Машовец отметил, что у оккупантов сейчас нет оснований, чтобы отступать из Бахмута. И возвращения под контроль ВСУ Берховки и Клещиевки недостаточно для отступления врага.

"Клещиевки и Берховки — недостаточно. Но выход передовых подразделений ВСУ к рубежу Подгородное — Покровское, а также Веселая Долина — Клиновое, думаю, этому будет способствовать", — резюмировал Машовец.

На какие позиции следует выйти ВСУ, чтобы враг отступил из Бахмута. Фото: Deepstatemap.

На какие позиции следует выйти ВСУ, чтобы враг отступил из Бахмута. Фото: Deepstatemap.

Напомним, по данным Минобороны, ВСУ продвигаются возле Бахмута.

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