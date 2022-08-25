Бахмут оказался под лавиной огня, но украинские воины и так смогли отправить в ад десятков врагов

Бахмут и его окрестности в День Независимости рашисты задумывали превратить в сплошную территорию без жизни, мощные взрывы прогремели в самом месте еще до начала 24 августа и дальше всю ночь и весь день вокруг не прекращалась канонада, а в небо поднимались столбы дыма, говорится в ТСН.

В направлении здесь мощные взрывы и целыми сериями и одиночные, а затем копоть от белого до черного над землей и до самого неба, где кружит вражеская ударная авиация. Рашиские самолеты с вертолетами, одновременно с тяжелой артиллерией, методично расстреливают украинскую Донетчину.

Но День украинской независимости, на Бахмутском направлении фронта, походило на то, что враги задумали превратить в сплошной ад. Вражеские атаки продолжались одновременно с нескольких сторон. «Противник наносил ракетные удары по Соледарю, Бахмуту, Константиновке. Авиационные удары тоже. Проводил массированные артиллерийские удары данных городов и осуществлял дистанционное минирование…»,- говорит генерал-майор ВСУ, командующий ОК "Север" Виктор Николюк

Первые ракеты прилетели и взорвались в Бахмуте еще за час до наступления 24 августа с разницей в три-четыре минуты. Пара ракет попала в корпуса одного из местных образовательных учреждений. В пятиэтажном сооружении средняя часть – от самой крыши до подвала – просто перестала существовать. Во дворе, в городе куда попала вторая ракета, образовалась воронка метров 8 в глубину. Местные говорят, обстрелы продолжались всю ночь.

Жилые сооружения, хозяйственные помещения и производственные цеха – загорались в разных районах города с самой ночи. Горело и взрывалось в Бахмуте и на протяжении всего дня.

Здесь, несмотря на все призывы об эвакуации, до сих пор остается не одна тысяча гражданских. И среди них немало детей.

Рашиская артиллерия, реактивные ракеты, авиация и танки, похоже, уничтожают все перед собой лавиной огня. В то же время, украинским воинам ценой невероятных усилий удается защищать гражданских и держать оборону.

«Две СУшки были уничтожены. И тогда подтверждено уничтожение двух вертолетов. Это только то, что подтверждено, скажем так, по видеонаблюдению и тому наблюдению, которое ведем мы… И только в течение сегодняшней ночи мы уничтожили около двух десятков врага», — добавляет генерал-майор.

Еще около трех десятков вражеских пехотинцев именно в День Независимости отправили в ад украинские морпехи.

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