"Бахмут- самая горячая точка планеты": украинские снайперы показали жесткие бои, которые ведутся в городе (видео, фото)

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от кафиров уже почти пять месяцев.

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал видео, показывающее, что происходит в Бахмуте и его пригородах.

Также читайте На территории Беларуси упала ракета: как на это отреагировали в Кремле

"Россияне не стесняются применять здесь любую артиллерию, в том числе и тяжелую", – рассказывает один из героев этого видео. Оба военных снайперы, они воюют с оккупантами с 2015 года.

"Россияне передвигаются и занимаются организацией наступления ночью. Сначала обстреливают украинские позиции с РПГ, очень любят это делать, потом другая группа подползает к позиции и забрасывает ее гранатами. Моя задача — уничтожать противника на подходах", — говорит один из военных.

По словам военного, за одну его смену, если россияне идут на штурм, количество потрясенных целей может насчитывать десятки россиян.

Также мужчины рассказали о ПИК "Вагнер". "Это заключенные, не имеющие боевого опыта. Регулярные войска гораздо хитрее и осведомленнее, а "вагнеровцы" идут на забой. Путь у них только один — вперед, потому что сзади их ждут свои же, которые стреляют дезертирам в спину", – рассказывает военный.

По словам мужчин, своих солдат оккупанты не жалеют. Они бросают раненых и, учитывая, как те кричат и умоляют о помощи, забирать их не намерены.

"Бурят закончились, скоро закончатся и "вагнеровцы". Посмотрим кого они пришлют после этого". — смеются защитники Бахмута.

Снайперы рассказывают, что очень многие российские военные переодеваются в форму ВСУ. Учитывая, что линия столкновения постоянно передвигается, бывает крайне сложно не перепутать своих и чужих.

ФОТО: проект "Украинский Свидетель"

ФОТО: проект "Украинский Свидетель"

ФОТО: проект "Украинский Свидетель"

ФОТО: проект "Украинский Свидетель"

"Россияне снимают с наших раненых форму и бронежилеты. Зато украинских раненых одевают в российский пиксель и если "трехсотых" транспортировать тяжело, россияне их просто расстреливают. Потом из этого создают фейки, будто мы казним российских пленных", — говорит снайпер о.



В Бахмуте осталось много жителей. Несмотря на перманентную опасность обстрелов, они занимаются обычными делами. В городе работают даже аптеки, рынок и другие объекты инфраструктуры. Коммунальщики выполняют свою работу. Многие местные отказываются уезжать: люди живут в подвалах, а солдаты ВСУ помогают им едой и теплыми вещами.

Напомним, в ISW оценили вероятность кульминации наступления россиян на Бахмут.

Читайте также: