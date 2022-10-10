Бахмут штурмует ППК "Вагнера" вместе с мобилизованными заключенными – разведка Британии

Оккупанты пытаются продвинуться поближе к Бахмуту.
В Минобороны Великобритании сообщили, что российские войска за прошлую неделю продвинулись на 2 км в направлении города Бахмут в Донецкой области. Бахмут пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании Вагнера, в составе которых персонал, недавно набранный из российских тюрем.
Об этом говорится в сообщении в Twitter.
Британская разведка обращает внимание, что украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские войска как на северо-востоке, так и в Херсонской области. Однако Россия продолжает отдавать приоритет своим наступательным операциям на Донбассе, особенно в районе города Бахмут.
За последнюю неделю российские войска продвинулись в город на 2 км по двум направлениям, приближаясь к прорыву в Бахмут, который испытал очень значительные разрушения от обстрелов. В разведке предполагается, что эти силы включали подразделения ППК "Вагнера". Среди них – недавно мобилизованные заключенные.
"Постоянные усилия России по прогрессу ее тяжелого наступления на Донбассе перед лицом серьезных угроз на ее оперативных флангах подчеркивают необходимость достижения успеха в Донецкой области, а также подчеркивают негибкость схемы операции, которая до сих пор подрывала ее планы", — отметили в разведке Британии.
Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелейшие бои. Там противник уже не действует методами концентрированного удара, он действует отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию.
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