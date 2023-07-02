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Бахмут скоро вернется под контроль Украины: командир подразделения разведчиков рассказал об условии

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Бахмут скоро вернется под контроль Украины: командир подразделения разведчиков рассказал об условии

В июне украинские военные добились стабильных успехов на Бахмутском направлении / Фото: Associated Press

Разведчик назвал ситуацию на Бахмутском направлении положительной и оптимистичной.

В июне украинские военные добились стабильных успехов на Бахмутском направлении. Они продвигаются вперед: освобождают земли от неприятеля, отвоевывают то, что было захвачено противником.

Об этом сообщил командир подразделения разведчиков "Терра" Николай Волохов в эфире телемарафона.

"Где-то последний месяц стабильных успехов продвижения вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно, и уже начинаем заходить на те территории, которые мы изначально и не контролировали. Поэтому в целом все достаточно положительно и оптимистично", — сказал он. он.

В то же время, разведчик отметил, что о какой-то победе говорить еще рано, но если динамика будет развиваться дальше так же, то Бахмут скоро вернется под контроль Украины.

"Или хотя бы то, что от него осталось станет Украиной, как это и должно быть", — сказал он.

Также Волохов рассказал, что в последнее время изменился характер сражений в районе Бахмута.

"Характер столкновений – много пехотных боев, но в последнее время и с нашей стороны, и с вражеской много привлекается танков. Если до этого был период, что была только пехота, то сейчас враг показывает активно технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они тем, что было, не справляются и им нужно извлекать резервы", — добавил командир подразделения разведчиков.

Напомним, ранее украинские военные, которые сейчас находятся на Бахмутском направлении, обнаружили значительное количество оружия, принадлежавшего россиянам.

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Дата публикации
Просмотры
571
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