Бахмут становится все более изолированным для украинских городов: оккупанты захватили трассу — разведка Британии

Украинские защитники продолжают держать город-крепость
Российские захватчики за последние недели достигают небольших успехов в попытке окружить Бахмут.
Об этом сообщили в разведке Великобритании 5 февраля.
В разведке подчеркивают, что две главные дороги для наших военных сейчас, вероятно, находятся под угрозой прямого огня.
"На этой неделе военизированные формирования "Вагнера", скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск", — говорится в сообщении.
Разведчики также отмечают, что Бахмут становится все более изолированным для украинских сил.
Напомним, российские военные официально "включили" временно оккупированные территории Украины на востоке и юге в Южный военный округ.
Отметим, что в России уменьшились масштабы программы вербовки заключенных в ППК "Вагнер" - по сравнению с пиковым периодом, который был летом осенью 2022-го.
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