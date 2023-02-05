Бахмут становится все более изолированным для украинских городов: оккупанты захватили трассу — разведка Британии

Российские захватчики за последние недели достигают небольших успехов в попытке окружить Бахмут.

Об этом сообщили в разведке Великобритании 5 февраля.

В разведке подчеркивают, что две главные дороги для наших военных сейчас, вероятно, находятся под угрозой прямого огня.

"На этой неделе военизированные формирования "Вагнера", скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск", — говорится в сообщении.

Разведчики также отмечают, что Бахмут становится все более изолированным для украинских сил.

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Напомним, российские военные официально "включили" временно оккупированные территории Украины на востоке и юге в Южный военный округ.

Отметим, что в России уменьшились масштабы программы вербовки заключенных в ППК "Вагнер" - по сравнению с пиковым периодом, который был летом осенью 2022-го.

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