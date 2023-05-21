Бахмут в руинах: последствия действий окупантов показали с высоты птичьего полета (фото)

Город, за захват которого Путин готов вручать награды, сегодня выглядит как сплошная руина.

В воскресенье, 21 мая, в Сети опубликовано фото оператора дрона с позывным "Енот" из 93-й ОМБр "Холодный Яр", на которых с высоты птичьего лета зафиксирован, как выглядит разрушенный российскими оккупантами город Бахмут Донецкой области.

Снимки опубликованы на Facebook-странице бригады.

“Наши "глаза" в Бахмуте — оператор дрона с позывным "Енотом" — не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий российских оккупационных войск”, — говорится в подписи к опубликованным фото.

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На снимках виден дым над пожарищами, разрушенные дома, пожары в многоэтажках и даже в местной церкви.

Как известно, президент государства-агрессора Владимир Путин накануне заявил, что готов вручить государственные награды солдатам оккупационной армии и наемникам ЧВК "Вагнер", которые почти через год постоянных штурмов города-крепости, якобы захватили Бахмут.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, президент Зеленский сообщил, что в Бахмуте военные подразделения Сил обороны Украины продолжают сопротивляться. Американский лидер Джо Байден тоже назвал потерю Бахмута Силами обороны Украины спорным вопросом, заметив, что россияне во время штурма понесли здесь безумные потери.

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