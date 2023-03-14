"Бахмут является эпицентром": в Минобороны сообщили о событиях там и об успехах ВСУ

Маляр обратила внимание, что боевые действия могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику. Воспринимать это нужно с пониманием.

Российские войска дальше наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям.

Об этом заместительница главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 14 марта.

"На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки, Спорного, Бахмут является эпицентром", — сказала замминистра.

Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.

"Собственно, что такое динамика боевых действий? Это когда есть определенные незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определенные значительные успехи в ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере", – сообщила Маляр.

Она добавила, что бои за город еще не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы. Боевые действия могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику. Замминистра подчеркнула, что воспринимать это нужно с пониманием того, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника.

Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг, и соответственно уменьшаются наступательные возможности россиян.

"Поэтому очень важно, когда идут разговоры о стратегичности Бахмута, доверять военным", – отметила чиновница.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел 14 марта заседание Ставки верховного главнокомандующего, где его участники "высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута".

По данным Генштаба ВСУ на вечер 14 марта, основные усилия врага сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Захватчики дальше хотят выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей.

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