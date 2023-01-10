Бахмут, юг, Беларусь и ракеты из Ирана: аналитик из США описал 4 будущих события на фронте

Не стоит ожидать, что в ближайшие месяцы произойдет какое-то существенное долговременное урегулирование между Россией и Украиной.

Поскольку война России против Украины достигла 2023 года, конца ей не видно, поэтому есть четыре события, которых следует ожидать на фронте.

Об этом в статье для Arab News пишет старший сотрудник американского Hudson Institute Люк Коффи.

Бахмут

Прежде всего стоит обратить внимание на территорию вокруг Бахмута, который в течение нескольких месяцев безуспешно пытались захватить российские войска – преимущественно наемники из ЧВК "Вагнера". Аналитик считает, что для Украины приоритетным будет удержание оборонительных рубежей возле Бахмута и близлежащей части области.

В материале отмечается, хотя Бахмут имеет небольшую военно-стратегическую ценность, обе стороны придали ему символическое значение, что осложнило неудачу там с политической стороны. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ясно осознает, что его репутация под угрозой. Поражение с захватом города означало бы серьезную потерю влияния в Москве. В то же время после смелого визита в Бахмут президента Украины Владимира Зеленского отказ от города в пользу россиян стал бы психологическим ударом для украинцев.

Контратака на юге

По мнению автора статьи, если Украине удастся стабилизировать ситуацию вокруг Бахмута, вероятно ВСУ сосредоточятся на контратаке на юге. Целью украинцев будет вбить клин между Мариуполем и Перекопским перешейком в Крыму. Это означает атаку из Запорожья с главной целью – Мелитополь на юге.

Мелитополь расположен у побережья Азовского моря и освобождение города наполовину разрезало бы сухопутный коридор россиян в Крым. Кроме того, украинские войска оказались бы в зоне, из которой могли бы вести поражение многих военных целей на полуострове. Сам Мелитополь уже находится в зоне действия РСЗО Сил обороны Украины, а регион вокруг города был центром сопротивления.

"Время будет решающим. С тех пор, как в ноябре россияне отступили из Херсона, украинские и российские войска перебазировались вдоль линии фронта, включая район близ Мелитополя. Как только замерзнет земля, Украина, вероятно, сделает свой ход. Однако прогресс должен быть быстрым. Когда весной тает снег, печально известное украинское бездорожье делает неасфальтированную дорогу или поле непроходимыми к лету из-за грязи", – отмечает Коффи.

Новое наступление России из Беларуси

Третий сценарий, на который следует обратить внимание, это новое наступление России из Беларуси. Сейчас растет обеспокоенность тем, что белорусские власти могут поднять на следующий уровень свое соучастие во вторжении РФ в Украину, отдав приказ собственной армии атаковать соседнее государство.

"Как показали мировые события в прошлом году, политики должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к любым событиям", – отмечает американский аналитик.

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По его оценкам, если все же произойдет вторжение из РБ, есть два варианта развития событий. Так, возможно еще одно нападение на Киев или же наступление на запад Украины, чтобы прервать линии поставок НАТО из Польши и Румынии. Ни одна из этих попыток врага вряд ли добьется успеха, однако они принесут Украине достаточно проблем, ведь ВСУ придется отвести силы с других точек вдоль линии фронта.

Иранские баллистические ракеты

По мнению Коффи, последним событием, за которым следует следить в 2023 году, является введение в войну РФ против Украины иранских баллистических ракет. Отмечается, что Россия сжигает свои запасы крылатых ракет со скоростью, которой она не ожидала. По данным украинских чиновников, страна-агрессор может ежемесячно производить всего около 30 крылатых ракет Х-101, а также 15-20 крылатых ракет "Калибр". Поэтому РФ обратилась к Тегерану за помощью в заполнении пробелов.

"Иран не только готовится отправить еще сотни беспилотников в Россию для использования в Украине, но есть и планы Тегерана пополнить арсеналы Москвы Fateh-110 – баллистической ракетой малой дальности с дальностью 300 километров. (…) Поставленные Ираном ракеты, такие как Fateh-110, не изменят ситуацию в Украине, но они сделают жизнь украинцев гораздо тяжелее и опаснее", – говорится в статье.

Аналитик из США отмечает, что эти четыре события – то, что можно ожидать в войне в 2023 году, однако невозможно предсказать будущее со 100-процентной точностью. В то же время Коффи убежден, что не стоит ожидать, что в ближайшие месяцы произойдет какое-то существенное долговременное урегулирование между Россией и Украиной. И вряд ли 2023 год будет мирным.

Напомним, 2023 год станет годом победы Украины в войне, убежден глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В то же время, он отметил, что после победы будет много событий, к которым нужно подготовиться уже сейчас.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил в декабре, что страна-агрессор готовит сейчас около 200 тыс. военных, которые пойдут в наступление либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. Произойдет это либо в январе, либо весной.

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