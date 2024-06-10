"Бахмутская мясорубка": проект "К", штурмовые отряды и почти 20 тысяч погибших — какой ценой "Вагнер" захватывал город

В боях за Бахмут погибли около 20 тысяч наемников, которых завербовал Евгений Пригожин.

Из почти 20 тысяч "вагнеровцев", погибших во время штурма Бахмута в Донецкой области, более 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО.

Одно из самых известных видео с уже покойным основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным было снято в мае 2023 года. На фоне двух десятков трупов своих бойцов Пригожин кричит в камеру "Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?".

BBC и "Медиазона" в совместном материале рассказали, какой ценой наемники Пригожина захватили город.

Тогдашний главарь "вагнеровцев" утверждал, что большие потери его наемников во время штурма Бахмута связаны, прежде всего, с неторопливостью Министерства обороны РФ и нехваткой снарядов.

Тем не менее, журналисты обнаружили, что наибольшие ежедневные потери – по 200-213 человек – "Вагнер" терпел гораздо раньше — еще в январе 2023 года.

Позже Пригожин признал, что "положил" в боях за Бахмут 20 тысяч наемников. Он утверждал, что только половина из них – заключенные.

BBC и "Медиазона" получили полный список с личными данными 19 547 погибших "вагнеровцев", из которых заключенными были не 50%, как утверждал Пригожин, а 88% — 17 175 оккупантов.

Это документы о выплатах компенсации в 5 млн рублей за смерть наемника по стандартному контракту с ЧВК "Вагнер". Эти списки "гробовых" источник СМИ получил в августе 2023 года, вскоре после гибели Евгения Пригожина.

Проект "К"

ЧВК "Вагнер" начала вербовать заключенных в колониях в начале июля 2022 года. Полигоном стал родной для Евгения Пригожина регион – Ленинградская область.

Питерская исправительная колония 7 строгого режима "Яблоновка" – первое учреждение, из которого поступила информация о вербовке. В этой колонии отбывают наказание только те, кто осужден уже по меньшей мере во второй раз.

Издание "Важные истории" оценивало численность первой группы наемников Пригожина в 35-40 человек, и эта цифра соответствует действительности: порядковый номер жетона последнего погибшего из "Яблоновки" – 35.

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Вторым испытательным полигоном стала питерская исправительная колония 6 "Обухово". Пригожин пытался завербовать заключенных, сидевших по статьям типа "убийство" или "разбойное нападение", считая, что они будут более полезны на фронте.

Так, с двух колоний строгого режима, начался "проект К". "К" – первая буква на жетоне у всех заключенных, прошедших через ЧВК. Возможно, это отсылка на слово "колония".

Однако география вербовки Пригожиным расширялась стремительно: начав с Ленинградской области, "Вагнер" отправился в другие регионы России.

Больше всего заключенных "Вагнер" забрал из Красноярской исправительной колонии 6 строгого режима – более 500 человек. Из них в Бахмуте погибли 136 заключенных.

На втором месте с большим отрывом – исправительная колония 2 в поселке Двубратский Краснодарский край. Из колонии Евгений Пригожин унес более 340 заключенных, из которых 119 погибли.

Столько же осужденных покинули стены исправительной колонии 3 Иркутской области (погибли 112) и исправительной колонии 5 поселка Старцево в Красноярском крае (погибли 102 человека).

Евгений Пригожин часто "гастролировал" лично – кроме Петербурга, его видели в Ярославской, Тульской областях и Республике Марий-Эл.

Штурмовые группы

В июле 2022 года российские военные вышли в пригород Бахмута. На долгие месяцы Бахмут стал основным полем битвы российскл-украинской войны.

Украинские военные держались за город, защищая пути в Краматорск, Славянск, Северск и Торец. Несмотря на это, стратегическая значимость Бахмута для России оставалась ограниченной, а политическая – росла по мере числа жертв этой мясорубки.

Основой тактики "Вагнера" ​​при наступлении на Бахмут были волнообразные атаки малыми группами. Как и обещал Пригожин, заключенные "шли в авангарде". Штурмовые отряды по 8-12 человек должны были подойти вплотную к украинским позициям и начать штурм.

На украинские позиции первыми отправляли отряды, состоявшие из заключенных. Они атаковали, провоцируя ВСУ на ответный огонь.

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"Вагнеру" это и было нужно – они узнавали положение огневых точек и опорных пунктов украинцев и накрывали их позиции артиллерией", - объясняет британский военный эксперт Семуэль Крани-Эванс.

Передовой отряд, те же 8-12 человек из заключенных, которые обнаружили эти позиции, часто погибали или получали серьезные ранения.

Изучая номера жетонов погибших заключенных, журналисты установили, что из колоний "вагнеровцы" завербовали не менее 48 366 человек.

Эти цифры соотносятся как с заявлениями самого Пригожина, так и оценками правозащитников и военных разведок стран Запада. Все они называли цифру в 50 тысяч осужденных, завербованных на войну ЧВК "Вагнер".

17 175 человек из них – то есть 35% заключенных, которые поехали на войну в Украине – погибли. По словам самих "вагнеровцев", в живых обычно оставались те, кто получал тяжелые ранения и которых эвакуировали с поля боя. Но дождаться этой эвакуации было непросто.

Использование заключенных позволяло "вагнеровцам", с одной стороны, обеспечить необходимую массовость для нескольких волн атак. С другой – сохранить грамотный скелет из числа бывших кадровых военных, объясняет военный эксперт Кранни-Эванс.

Методичность работы штурмовых групп обеспечивалась с помощью стальной дисциплины. Поддерживали ее жесткими методами.

"Штурмовые группы не отступают без команды… Несанкционированный отход отряда или отступление без получения ранения наказывается расстрелом на месте", - отмечалось в отчете украинской разведки с декабря 2022 года, с которым удалось ознакомиться CNN.

Как погибали "вагнеровцы"

Как выяснили журналисты, выжить удалось, прежде всего, тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. Те, кто уехал на войну позже, гибли гораздо чаще.

Летом 2022 года "Вагнер" вел бои местного значения за населенные пункты вблизи Бахмута. К августу россияне смогли занять восточные окрестности Соледара. Но на этом наступление остановилось.

Число погибших заключенных начинает резко возрастать с 12 сентября 2022 года: если до этого погибали 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября – уже по 50.

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Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября военные подошли к Бахмуту и ​​даже заняли промзону города, а Вооруженные силы Украины осуществили контратаку и попытались накрыть артиллерийским огнем "вагнеровцев". Конечно, пропагандисты тогда уверяли, что попытки были безуспешными, но резкий рост количества потерь свидетельствует о другом.

"Потери "вагнеровцев" были самыми высокими в те периоды наступления, когда оборонные позиции Украины были наиболее подготовлены и россияне не имели никаких преимуществ на местности", - объясняет военный эксперт Джек Уотлинг.

В тот же период Евгений Пригожин сделал несколько нетипичных для себя шагов: впервые признал, что "Вагнер" принадлежит ему. В это время появилось видео, на котором он вербует заключенных в колонии. Эксперты видели в этом не только желание Пригожина подчеркнуть свою значимость, но и решить некоторые актуальные на тот момент вопросы, например, получить дополнительные полномочия по набору осужденных.

С этого времени активнее начинают работать и вербовщики "Вагнера". В сентябре 2022 года они приезжают в Саратовскую исправительную колонию 7.

"Аморально, но эффективно"

Осенью 2022 года Бахмут хоть и оставался эпицентром военных действий, но эти действия носили скорее позиционный характер. Артобстрелы не прекращались, штурмы велись часто, но небольшими группами, при этом погибали сотни людей, а ни одна из сторон не могла похвастаться заметными успехами.

В те месяцы основатель ЧВК "Вагнер" оправдывался, что даже 100 и 200 метров в день является "существенным продвижением", но военные эксперты склонны были называть происходящее — провалом "вагнеровцев".

С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек. И 90% из них приходились на заключенных.

В декабре "Вагнеру" удалось преодолеть промышленную зону на востоке города и дойти до жилых районов Бахмута, а заодно – захватить села, открывшие наемникам путь на Соледар – важный пригород Бахмута. К концу декабря "Вагнер" потерял около 7500 человек убитыми.

В январе 2023 года Пригожин и его командиры усиливают давление: "Вагнер" идет вперед, теряя сотни людей каждый день – большинство из них погибает, пытаясь взять Соледар.

На тот момент ЧВК продолжает вербовку заключенных и отправляет на фронт партию вчерашних осужденных исправительной колонии 1 Кировской области – 51 человека.

В большинстве наборов заключенных, которых вербовали в течение января 2023 года, выживаемость составляла уже 50%, а не 75% как у летних и осенних.

Пригожин 29 января рапортует о захвате села Благодатное к северу от Бахмута — за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя села (по довоенным данным). 96% погибших "Вагнера" ​​в этот период были заключенными.

"Честно скажу. Это гениально. Жестокая, безнравственная, но эффективная тактика. Она сработала", — так оценил украинский военный, оборонявший Бахмут, свой опыт столкновения с волновыми атаками заключенных-"вагнеровцев".

Позже Пригожин признал, что после захвата Бахмута "Вагнер" потерял боевой потенциал, поэтому наемники были выведены с фронта для отдыха и доукомплектования.

Но "Бахмутская мясорубка" дорого обошлась и России, и Украине, отмечает военный эксперт Джек Уотлинг:

"Украинцам удалось заставить Россию потратить огромные силы на захват Бахмута. ВСУ при этом понесли гораздо меньшие потери. Но это были гораздо более опытные военнослужащие, чем их оппоненты. Получается, что в битве за Бахмут Украина потеряла больше опытных бойцов, чем Россия".

Эксперт добавил, что в этом захват Бахмута был значительным событием с политической точки зрения. И его значение в условиях текущего наступления России только растет.

Напомним, в ВСУ ответили, пересекли ли россияне главную линию обороны в Часовом Яру.

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