Бахмутский район обстреляли кассетными снарядами прямо во время работы съемочной группы ТСН

Массированные авиационные удары по Донбассу — количество ракет и других боеприпасов, выпущенных из российских бомбардировщиков, резко возросло.

В Бахмуте и районе не обошлось без погибших и раненых, говорится в ТСН.

Сигнализация в центре Бахмута, сработавшая во всех припаркованных автомобилях одновременно, раздаются мощные взрывы. Одновременно с появлением в небе инверсионных следов противоракет.

После двух последующих попаданий над центральной частью города поднялся столб — черного, едкого дыма. Ракета развалила несколькоэтажное админсооружение. Взрывной волной разорвало автомобили, деревья, электропровода и новый, многоквартирный жилой дом. «Впервые, когда ударили, была страшная пыль. Я вышла на балкон, любопытно. А потом вторично! Начала окна закрывать, второй раз как ударило, просто ужас был», — говорит жительница Елена.

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В том ужасе только чудом обошлось без непоправимого. Несколько жильцов дома порубили щебнями оконного стекла. Остальные – отделались испугом. Не прошло и суток, как решисты устроили по Бахмуту, настоящее авиационно-ракетное нашествие. Четыре вражеских ракеты разорвались только в одной части города. И — впервые, почти за 9 лет войны, их улицы в частном секторе, говорят местные жители, попали под удар.

Самый длинный удар длился более получаса. По всему городу прилетело и разорвалось более десятка вражеских ракет, вдребезги разнесло несколько частных жилых домов, еще несколько – вспыхнули, разрушены до основания и местная школа. В одном многоквартирном жилом доме, после удара решетской ракеты один пролет – с 5-го этажа и вплоть до первого – просто перестал существовать. Из подзавалов спасатели вытащили тело мужчины и 9-летнего мальчика, который сильно пострадал. Но медики надеются, что ребенка удастся спасти.

Почти одновременно с ракетным авиаударом по райцентру, рашисты атаковали с воздуха сразу несколько населенных пунктов и предприятий в Бахмутском районе.

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Несколько решетских ракет, прямо над автодорогой Бахмут – Лисичанск удалось подбить. Но летело тех ракет, чуть ли не одновременно, очень много.

Те ракеты, очевидно, с кассетной боевой частью, спускались с неба на парашютах. Сразу несколько – одна за другой, взорвались и подожгли производственное предприятие. Столб черного, едкого дыма видели в нескольких десятках километров от места удара, там люди не пострадали. В целом по району, оккупанты убили за день четырех человек, более полудесятка жителей получили ранения.

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