Бахмутское направление – до сих пор одно из самых жестких: Зеленское о ситуации на фронте

По словам президента, тысячи мобилизованных, которых РФ бросает как пушечное мясо", оказывают дополнительное давление на наших защитников.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмутское направление – до сих пор одно из самых жестких на фронте.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 13 октября.

Президент отметил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Нацгварди за умелые и героические действия при обороне на Бахмутском направлении.

"Благодарю каждого и каждого, кто защищает там наши позиции и наносит ощутимые удары по оккупантам", – отметил он.

Зеленский сообщил, что сейчас Россия бросает на фронт тысячи мобилизованных без существенной военной подготовки.

Но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как "пушечного мяса" позволяет создать дополнительное давление на наших защитников", – говорит Зеленский.

Глава государства признал, что это – "ощутимое давление".

"И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину", — подытожил он.