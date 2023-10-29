Бахмутское направление: РФ перебрасывает резервы и атакует на флангах – что нужно знать

Враг атакует на северном фланге возле Бахмута, но более тяжелые бои продолжаются на южном фланге.

На Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ.

Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, на северном фланге у Бахмута оккупанты направляют свои усилия в направлении на Хромово, Богдановку, Орехово-Василовку. Однако более тяжелые бои продолжаются на южном фланге – там, где ВСУ имеют успехи.

Бахмут и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

"Там мы наблюдаем постоянные контратаки врага, Клищиевка и Андреевка. Конечно, удачных попыток у него нет. Несмотря на бешеные потери, оккупанты пытаются нам нанести хоть какой-то удар", — сказал Калашников.

Потери РФ на Бахмутском направлении

"Точно, конечно, никто не подсчитает. Потери могут колебаться от роты до двух рот, смотря какой день. Это не только погибшие, это и раненые, и дезертиры. Иногда были такие случаи, что у них потери доходили до 400 бойцов в сутки", – отметил спикер 26-й бригады.

По его словам, у россиян действительно не хватает техники. Особенно много потеряно БМП и БТРов, которые поддерживают контрнаступление пехоты.

"Поэтому военные РФ часто едут на броне своих танков. А на сидя снаружи на танке можно получить повреждения от осколков, шаров и т.д. Также значительные потери в артиллерии и боеприпасах", – добавил Калашников.

Резервы

На этой неделе враг перебросил на Бахмутское направление, в частности около двух рот "Шторм-Z".

"Это свежие силы. Он также перебрасывает подразделения, понесшие потери на других направлениях. Есть подразделения очень профессиональные, такие как спецназначители. Но в большинстве потери среди контрактников велики. Поэтому поступающий резерв необучен, но берет своим количеством", — говорит. Калашников.

Ранее сообщалось, что за время наступления российской армии под Авдеевкой, с 10 октября, оккупанты понесли огромные потери – 6500 человек.

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