Балаклея – это Украина: военные подняли украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе

За последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тридцати населенных пунктов в Харьковской области.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил подняло украинский флаг в освобожденном от оккупантов городе Балаклея Харьковской области.

Об этом 10 сентября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Балаклея — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг. Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", — отметил он.

Так, по данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея. Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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