Баланс сил изменился: Украина впервые превзошла Россию - детали

Украинский беспилотник. / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина запустила больше ударных беспилотников, чем Россия в течение одного месяца. Вместе с тем фиксируется общий рост интенсивности ударов с обеих сторон.

Об этом свидетельствуют анализ ABC News.

По информации российского Минобороны, в марте их противовоздушная оборона вроде бы сбила 7 347 украинских БПЛА — в среднем 237 ежедневно. Издание отмечает, что обнародованные цифры отображают только количество перехватов. Именно поэтому не дают полную картину общего количества запущенных дронов.

В то же время Воздушные силы ВСУ отчитывались, что за тот же период уничтожили более 6 462 российских дронов и 138 ракет разных типов. В частности, из них удалось перехватить или нейтрализовать 5833 дронов (90%) и 102 ракеты (74%).

Отмечается, что агрессорка России установила новый рекорд по масштабу воздушных атак. Самый массированный удар произошел 24 марта 2026 года, когда россияне запустили 948 беспилотников и 34 ракеты.

«Пока РФ удалось запустить больше дронов и ракет по Украине. Украинские власти называют российские ночные обстрелы серьезной угрозой стратегическому положению страны. Однако данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, потому что долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей в сфере беспилотников и ракет приносят плоды», — говорится в статье.

ABC News акцентирует внимание, что в прошлом году Украина сосредоточилась на нападениях на российские нефтеперерабатывающие и нефтетранспортные объекты, надеясь перекрыть ключевой поток финансирования Москвы и ее армии. Издание напоминает, что самые большие атаки произошли в мартах в портах Балтийского моря Усть-Луга и Приморск, которые являются ключевыми для экспорта нефти.

Напомним, французское издание RFI со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ливия предоставила Украине базы для атак на российские суда. в Средиземном море. По данным издания, более 200 украинских офицеров и экспертов дислоцируются на трех объектах. В частности, в академии ВВС в Мисрате, где находятся силы Турции, Италии, США и британской разведки.