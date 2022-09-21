"Балансируют на грани превращения в сторону конфликта:" Лавров пригрозил США войной

Министр МИД России Лавров прибег к уже привычным страшилкам. В этот раз досталось США, которые, мол, могут стать прямой стороной полномасштабной войны.

МИД России Лавров угрожает США из-за их помощи Украине. В России говорят, что Америка может стать прямой стороной полномасштабной войны.

Об этом Лавров заявил в интервью американскому изданию Newsweek.

Лавров считает, что оружие, которое США и НАТО предоставляют Украине, используется в частности "для обстрела граничащей с Украиной территории России, убивая там мирных жителей".

"В Пентагоне не скрывают факта передачи Киеву разведданных и целеуказаний для ударов. Мы фиксируем присутствие американских наемников и советников "на поле боя". Соединенные Штаты, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта", – заявил Лавров.

Также он считает, что "США и их союзники готовы пожертвовать Украиной ради своих геополитических целей".

“Для их достижения они накачивают страну оружием, что приводит к эскалации и длительному конфликту. Это откладывает перспективы его урегулирования", – сказал Лавров.

Напомним, что во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.

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