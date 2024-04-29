"Балистической ракетой целенаправленно били по локации скопления людей": Коваленко об ударе по Одессе

От российского удара в очередной раз погибли и пострадали невиновные, гражданские люди.
Оккупанты нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью среди бела дня по гражданскому объекту, в прогулочной зоне, где ежедневно гуляют одесситы.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Имел целью сам Кивалов (среди раненых 29 апреля — экснардеп, ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов — ред.), не могу утверждать, но погибли и пострадали невиновные, гражданские люди. Замок Гарри Поттера это не военный. и даже близко. Там не только замок "Гарри Поттера".
Он отметил, что россияне ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью целенаправленно избивали по локации скопления людей.
Ранее сообщалось, что оккупанты попали в здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера". Пока там почти сгорела кровля.
В результате удара российских оккупантов по Одессе погибли четыре человека и собака. По меньшей мере 32 человека получили ранения различной тяжести.
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