"Баллистические цели летели на Patriot": полковник ВСУ — о том, как удалось сбить 6 ракет "Кинжал"

Полковник Сергей Яременко, возглавляющий 96-ю зенитную ракетную бригаду воздушного командования "Центр", рассказал, как военным удалось сбить с Patriot аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал". Он подчеркнул, что военные сначала не поняли, что им удалось уничтожить, однако когда узнали – не сдерживали эмоций.

Об этом пишет armyinform.com.ua.

Он подчеркнул, что в Киевской области действительно мощная система ПВО, однако и она не может дать 100% гарантии того, что ракету удастся сбить. Яременко отмечает, что они не были уверены, что американская система ПВО способна уничтожить ракету "Кинжал".

"Все тренировки по применению комплекса Patriot по различным типам баллистических ракет, которые есть на вооружении страны-агрессора, проводили в режиме имитации. Но даже во время симуляции воздушной обстановки результаты не были 100-процентными. Наше подразделение, первые расчеты, которые учились меньше трех месяцев, сумели уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47, которую Путин отнес к разряду "аналоговнет". Откровенно говоря, я и сам осознал, что мы сбили именно "Кинжал", только после исследования обломков аналитиками-экспертами", - пояснил военный.

Сергей Яременко подчеркнул, что 16 мая по всем направлениям на комплекс Patriot летело 16 баллистических ракет. Однако военные не растерялись и начали сбивать цели.

"После доклада "Воздушное пространство - чистое, все цели уничтожены" эмоций никто не сдерживал... Уже позже мы узнали, что среди этих целей было 6 "Кинжалов". Думаю, такие же эмоции, как у нас, были и у стран-партнеров. Лучшей рекламы для производителей не придумаешь, их комплекс реализовал себя в полной мере, доказал, что способен уничтожать цели, которые россияне позиционировали невозможными для сбивания", - сказал он.

В общей сложности Patriot за месяц работы уже уничтожил более 80 воздушных целей.

Напомним, впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом. А в ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал",

По информации британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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