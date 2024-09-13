Баллистические иранские ракеты в России: разведка Британии назвала главную опасность для Украины

Россия получила от Ирана баллистические ракеты ближнего действия Fath-360, которые угрожают прифронтовым украинским городам.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что впервые на публику Иран представил ракеты Fath-360 в 2020 году. Она может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Эта ракета может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках. В частности, на способную запускать до шести ракет.

Британские разведчики отмечают, что ранее иранская военная помощь России включала поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов, а также поддержку производства российских беспилотников.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят России сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины ", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в американском Пентагоне подтвердили, что Иран передал РФ определенное количество баллистических ракет малой дальности Fath 360. Оккупационная армия может использовать их против Украины в ближайшие недели.

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