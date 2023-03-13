Баллистические ракеты и бомбы: чем еще Россия ударит по Украине

В конце прошлой недели в оперативном командовании "Південь" говорили о том, что по массированным ракетным ударам враг переходит на точечные. Однако мы наблюдали выпуск более 80 ракет, среди которых было 6 "Кинжалов". После месяца молчания враг снова массированно гнал по украинским городам.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что сейчас больше всего влияет на тактику врага из воздуха.

"По моему мнению, враг продолжает свои плановые удары по территории Украины, исходя из тех имеющихся ресурсов, которые он имеет сегодня. Надо понимать, что спецификой этой атаки был широкий формат применения сил и средств. То есть летело все, что может лететь. По некоторым данным, было запущено более 100 ракет, просто определенная часть из них не долетела, а упала", — отметил Грабский.

По его мнению, это свидетельствует о том, что противник отчаянно пытается сосредоточить максимальный потенциал для нанесения ударов по Украине.

"Ему это удается, потому что он применил и баллистические ракеты, с которыми мы пока не можем бороться так эффективно, как мы боремся, например с крылатыми ракетами или шахедами", — добавил эксперт.

Он отметил, что баллистические ракеты несут угрозу, в первую очередь, мирному населению Украины, ведь эти ракеты поражают и объекты критической инфраструктуры, но могут попасть и в дома мирных жителей и убить людей, как это было на Львовщине.

Это говорит о том, что противник ни на секунду не останавливается в своих намерениях уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Мы не должны быть успокоены тем, что они сосредоточятся только на критической инфраструктуре. Возможно, они будут наносить удары и по объектам транспортной инфраструктуры. Потому что они почему-то так жестко убеждены, что именно железными дорогами у нас переводится вся техника и военное вооружение. Мы ни на одну секунду не должны останавливаться в наших усилиях по наращиванию системы ПВО и готовиться к отражению ударов противника по всем направлениям", — сказал Грабский.

Он сообщил и о некотором упущении.

"За этими ракетами мы упустили еще одну важную деталь, которая также угрожает нашим населенным пунктам, находящимся вдоль зоны боевого столкновения. Речь идет о Харькове, Запорожье, Херсоне. Противник начал применять так называемые барражирующие боеприпасы, то есть бомбы большой мощности, весом до 1 ,5 тонны Поэтому для жителей наших городов и сел, находящихся вблизи линии боевого столкновения, никак нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.Противник будет и дальше продолжать наносить такие удары, исходя из своих возможностей, которые у него не безграничны, но представляют большую опасность для нас", — сообщил Грабский.

Напомним, 13 марта в оперативном командовании "Юг" заявили, что из-за штормовой погоды вероятность возможной ракетной атаки сейчас отсрочена.

Западные эксперты считают, что диктатору РФ Владимиру Путину массированными ударами войну не выиграть. Однако, насколько долго Украина может выдерживать атаки врага?

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