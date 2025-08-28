Баллистические ракеты России становятся опаснее: эксперт объяснил, почему их труднее перехватить

"Искандер"

Российские баллистические ракеты становятся более маневренными, что значительно усложняет их перехват.

Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Маневрирование на последних участках траектории делает ракеты намного сложнее для сбивания", - пояснил он.

Особенно сложно перехватывать сверхзвуковые "Кинжалы", которые на максимальной точке траектории развивают скорость до 12 махов (примерно 12 250 км/ч). Также трудно сбивать ракеты "Искандер", двигающиеся со скоростью 3-4 маха.

Нарожный добавил, что все эти ракеты обладают ограниченной способностью к маневрированию на определенных участках полета, и именно это враг использует для их модернизации.

"Сбивать мы их можем только системами Patriot, которые мы не можем модифицировать самостоятельно. Мы можем передавать информацию об изменениях в российских ракетах американскому производителю, а он обновляет программное обеспечение и модернизирует ракеты", - отметил эксперт.

Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.

Известно также о 12 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.