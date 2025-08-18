- Дата публикации
-
Война
- 491
- 1 мин
Баллистический удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло
Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.
Число жертв в результате удара РФ по Запорожью возросло. Погибли три человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как сообщили в ведомстве, в результате российских обстрелов погибли 3 человека.
«20 человек травмированы, среди них 17-летний парень», — отметили спасатели.
Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди которых 2 детей.
Работы продолжаются. Данные о пострадавших уточняются.
Напомним, сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Они пытались поразить объекты критической инфраструктуры города.
«Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», – уточнил он.