Баллистический удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло

Удар РФ по Запорожью

Реклама

Число жертв в результате удара РФ по Запорожью возросло. Погибли три человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как сообщили в ведомстве, в результате российских обстрелов погибли 3 человека.

Реклама

«20 человек травмированы, среди них 17-летний парень», — отметили спасатели.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди которых 2 детей.

Работы продолжаются. Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Они пытались поразить объекты критической инфраструктуры города.

Реклама

«Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», – уточнил он.