ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
491
Время на прочтение
1 мин

Баллистический удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло

Три человека погибли из-за российских обстрелов баллистикой по Запорожью.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар РФ по Запорожью

Удар РФ по Запорожью

Число жертв в результате удара РФ по Запорожью возросло. Погибли три человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как сообщили в ведомстве, в результате российских обстрелов погибли 3 человека.

«20 человек травмированы, среди них 17-летний парень», — отметили спасатели.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, среди которых 2 детей.

Работы продолжаются. Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Они пытались поразить объекты критической инфраструктуры города.

«Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадали в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», – уточнил он.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie