Баллистика более смертоносна: Игнат об опасности модернизированных ракет РФ

Ракетный удар РФ. / © ТСН.ua

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Россия модернизировала баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для систем Patriot, способных сбивать эти цели.

Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ракеты, атакующие по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы и модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель, пояснил Игнат.

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После модернизации баллистики Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.

"Другое – полет баллистической ракеты по такой квазе баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и вычисляет точку перехвата ракет, труднее эту точку предусмотреть", – подчеркнул Юрий Игнат.

Именно эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, но не делает невозможным.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что главная ядерная ракета РФ "Ярс" имеет серьезный дефект. Ракеты, несущие ядерный боезаряд, неточные и летят с отклонением примерно в 500 метров.

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Также известно, что РФ меняет тактику применения "Шахедов". Армия РФ стремится сделать БпЛА сверхбыстрыми и научить их обходить РЭБ.

Между тем, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский предупреждает, что Россия сможет запускать до полу тысяч БпЛА в сутки. Россияне еще модернизировали ударные беспилотники. В частности, у них существенно увеличивается боевая нагрузка.