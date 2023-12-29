Баллистика и БПЛА: эксперт рассказал, чем и в какой последовательности РФ била по Украине

Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал массированные ракетные удары России по Украине 29 декабря и рассказал о хронологии и деталях атаки.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, дроны-камикадзе Shahed-131/136 были запущены по Украине около 22:00 и продолжали запускаться позже, общим количеством групп – 8. Около 2:10 был зафиксирован взлет первых бортов Ту-95МС (носитель Х-101/555) ) с аэродрома "Оленья". В это время продолжался налет Shahed-131/136.

Ближе к пяти часам в воздушном пространстве России уже присутствовали Ту-22М3 (носители Х-22/32). Одновременно по Харькову началось применение С-300. Около шести часов были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС в районе Энгельса.

Далее ориентировочно в 7:00 с территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы выходы баллистических целей в направлении Днепра. Около 7:20 был зафиксирован взлет МиГ-31К (носитель Х-47М2 "Кинжал") с аэродрома "Моздок".

На тот момент в воздушном пространстве Украины уже было 5 групп крылатых ракет.

"Российские оккупанты применили именно ту тактику, которую неоднократно предупреждали — смешанная номенклатура средств поражения. При этом они подвязали налет Shahed-131/136 к ракетным ударам, запустив их не с 18.00 до 20.00, как было в последние месяцы, а после 22.00. Это позволило частично синхронизировать присутствие в воздушном пространстве Украины разных типов объектов", – объяснил эксперт.

По словам Коваленко, такая тактика позволила РФ и повысить количество потенциально опасных объектов в воздушном пространстве, и рассредоточить внимание ПВО, как на их количестве, на разных траекториях полета, так и на отработке различных алгоритмов противодействия.

"Официальные данные ПС ВСУ полностью расставят все точки над "i" в вопросах номенклатуры, но очевидно, что РОВ во время этого удара подошли к вопросу прорыва ПВО комплексно и готовились к этому задолго, испытывая нашу защиту на прочность ежевечерними налетами дронов-камикадзе, не не только пытаясь истощить БК, но с целью формирования более эффективных траекторий полета, маршрутов для прорыва", — добавил Коваленко.

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

По словам президента Зеленского, во время массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 87 ракет и 27 ударных БПЛА удалось сбить.

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