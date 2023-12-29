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Баллистика и БПЛА: эксперт рассказал, чем и в какой последовательности РФ била по Украине

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Баллистика и БПЛА: эксперт рассказал, чем и в какой последовательности РФ била по Украине

Российская ракета "Оникс"

Эксперт рассказал, как Россия готовила масштабный ракетный удар по Украине

Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал массированные ракетные удары России по Украине 29 декабря и рассказал о хронологии и деталях атаки.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, дроны-камикадзе Shahed-131/136 были запущены по Украине около 22:00 и продолжали запускаться позже, общим количеством групп – 8. Около 2:10 был зафиксирован взлет первых бортов Ту-95МС (носитель Х-101/555) ) с аэродрома "Оленья". В это время продолжался налет Shahed-131/136.

Ближе к пяти часам в воздушном пространстве России уже присутствовали Ту-22М3 (носители Х-22/32). Одновременно по Харькову началось применение С-300. Около шести часов были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС в районе Энгельса.

Далее ориентировочно в 7:00 с территории временно оккупированного Крыма были зафиксированы выходы баллистических целей в направлении Днепра. Около 7:20 был зафиксирован взлет МиГ-31К (носитель Х-47М2 "Кинжал") с аэродрома "Моздок".

На тот момент в воздушном пространстве Украины уже было 5 групп крылатых ракет.

"Российские оккупанты применили именно ту тактику, которую неоднократно предупреждали — смешанная номенклатура средств поражения. При этом они подвязали налет Shahed-131/136 к ракетным ударам, запустив их не с 18.00 до 20.00, как было в последние месяцы, а после 22.00. Это позволило частично синхронизировать присутствие в воздушном пространстве Украины разных типов объектов", – объяснил эксперт.

По словам Коваленко, такая тактика позволила РФ и повысить количество потенциально опасных объектов в воздушном пространстве, и рассредоточить внимание ПВО, как на их количестве, на разных траекториях полета, так и на отработке различных алгоритмов противодействия.

"Официальные данные ПС ВСУ полностью расставят все точки над "i" в вопросах номенклатуры, но очевидно, что РОВ во время этого удара подошли к вопросу прорыва ПВО комплексно и готовились к этому задолго, испытывая нашу защиту на прочность ежевечерними налетами дронов-камикадзе, не не только пытаясь истощить БК, но с целью формирования более эффективных траекторий полета, маршрутов для прорыва", — добавил Коваленко.

Массированный ракетный удар 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

По словам президента Зеленского, во время массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 87 ракет и 27 ударных БПЛА удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
2162
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