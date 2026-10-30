Баллистика каждый день, а ракет для перехвата не хватает: нардеп предупредил об угрозе

Работа ПВО / © Associated Press

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Российская армия может перейти к ежедневному применению баллистических ракет против Украины, в частности, наносить удары единичными боеприпасами.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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По его словам, российские войска могут атаковать Украину не обязательно массированными залпами, но и запускать по одной баллистической ракете каждый день.

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«Это не значит, что будет 100 ракет, но даже 1, 2, 3 ракеты могут быть каждый день. И, к сожалению, это уже реалии», — заявил нардеп.

Федиенко отметил, что Россия увеличивает объем производства баллистического вооружения. Украина имеет ограниченное количество комплексов, способных перехватывать такие цели, а запас ракет к ним остается недостаточным.

Депутат также предположил, что на международном рынке может возникать дефицит противобаллистических ракет, необходимых для противодействия темпам российского производства.

По его мнению, одним из важнейших направлений для Украины должно стать развитие собственного ракетного производства. Речь идет как о создании средств перехвата баллистических целей, так и изготовлении собственных баллистических ракет.

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Ранее сообщалось, что для защиты городов зимой Украине нужно примерно 4–5% запаса противоракет PAC-3, имеющихся в США.

Мы ранее информировали, что США задерживают передачу Украине современных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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