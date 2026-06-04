Баллистика полетит на Москву: когда РФ ждать "сюрприз" от Украины

Украинская баллистическая р / © скриншот с видео

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Соучредитель оружейной компании Fire Point Денис Штилерман выразил оценку, что украинская баллистическая ракета полетит по Москве уже летом этого года. Сейчас готово все, кроме двигателя для ракеты. Как только это решится, следующий тестовый полет будет на российскую столицу.

Об этом Штилерман рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

Во время разговора журналистка поинтересовалась, когда, в каких объемах и для каких целей украинская баллистика полетит на Москву.

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«Смотрите, сейчас мы завершаем. Мы очень сильно рассчитывали на подписание соглашения с датчанами, которое должно было состояться еще в апреле месяце. Оно не состоялось из-за публикации («пленок» о вероятной причастности Тимура Миндича к Fire Point — ред.), потому что мы рассчитывали производить и заливать большие двигатели на датском заводе. К сожалению, этого не произошло. Должно состояться в ближайшие дни. Рассчитываем, что это произойдет на этой неделе», — рассказал соучредитель Fire Point.

По его словам, параллельно с ожиданием запуска сотрудничества с датской стороной продолжается и строительство производственных мощностей в Украине.

Штилерман отметил, что для ракеты FP-9, которая потенциально может достигать Москвы, уже есть почти все необходимые компоненты, кроме двигателя. По его словам, системы управления, приводы и другие элементы уже готовы, однако сам двигатель еще не проходил установку и испытания.

Тестовый запуск FP-9 по Москве

«Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время уже начать тестовые полеты. Как только будет тестовый полет и он покажет, что все работает нормально, следующие тестовые полеты надо уже начинать туда — на Москву», — сообщил соучредитель Fire Point.

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На уточняющий вопрос, произойдет ли это уже летом, он ответил: «Я рассчитываю, что да. Я рассчитываю, что это будет лето. Ну максимум начало осени — мы начнем тестовые полеты на Москву. И поскольку мы никогда не ждем получения разрешения, кодификации — мы сразу строим производственные линии — то мы никогда ничего не делаем в одном, двух или трех экземплярах».

Штилерман пояснил, что производство не ограничивается единичными образцами. По его словам, сразу планируется выпуск серии тестовых экземпляров — от 10 до 20 ракет, а после завершения процедур кодификации и закупки государством их производство может осуществляться уже десятками.

Какие цели в Москве может атаковать украинская баллистика?

Также во время интервью прозвучал вопрос: «За прошедшее время список целей вы расширили, конкретизировали?»

В ответ Штилерман сказал: «Смотрите, этим занимаются военные, но я думаю, что впереди у нас зима, и у нас есть два варианта, как эту зиму прожить. Первый вариант — научиться эффективно перехватывать их баллистику и также получить от партнеров ракеты к "Патриотам", которые будут прикрывать Киев. А второй вариант, более реалистичный — нанести удар по каким-то ключевым, символически важным целям в Москве и договориться об обмене: вы не бьете по нашей гражданской инфраструктуре — мы не бьем по вашей инфраструктуре, и давайте воевать спокойно, конвенционными методами. Какие-то оборонные заводы — пожалуйста. Но электростанции, от которых зависит жизнь населения, пожалуйста, не трогайте. Какой-то такой обмен».

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Что известно об украинских баллистических ракетах FP-7 и FP-9?

Напомним, в марте сообщалось, что Украина готовит к боевому применению собственные баллистические ракеты, которые станут более доступной альтернативой западным образцам. Штилерман тогда информировал, что ракета FP-7 с дальностью до 300 км уже прошла испытания и должна быть применена на фронте до начала лета. В то же время продолжается разработка дальнобойной модели FP-9 с радиусом действия 800 км, испытания которой также запланированы на начало летнего сезона.

В апреле на конференции по безопасности в Польше Fire Point впервые представила макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9. Модель FP-9 имеет дальность полета 800-850 км, боевую часть до 850 кг и потенциально способна поражать цели глубоко на территории России, включая Москву и Санкт-Петербург. Благодаря характеристикам баллистики она эффективнее крылатых ракет и дронов в условиях работы ПВО. Ожидается, что летом FP-9 пройдет кодификацию Минобороны, что позволит начать ее поставки в ВСУ.

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