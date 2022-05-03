Бандероли от "Байрактаров": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на острове Змеиный (видео)

Бандероли от "Байрактаров": ВСУ показали, как уничтожали оккупантов на острове Змеиный (видео)

ВСУ уничтожили боекомплект российских оккупантоов и командный пункт на острове Змеиный.

Украинские защитники показали видео, как уничтожали захватчиков из РФ на украинском острове.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. Бандероли от "Байрактаров": адресная доставка на склад боекомплекта и командный пункт оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по российским кораблям у острова Змеиный. Видео с прицельным попаданием в патрульные катера типа "Раптор" российского военно-морского флота опубликовал на своей странице в фейсбуке главнокомандующий Валерий Залужный.

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