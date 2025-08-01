Бандитские разборки между офицерами российской армии: что не поделили кобриг и комбат

Убийство в российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Командир российского 95-го стрелкового полка 5-й мотострелковой бригады похитил и убил своего командира батальона с позывным «Седой».

Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов со ссылкой на сообщение в Telegram-канале российского z-блогера с ником rostislavdddd.

По его словам, убийство было совершено из-за распределения денег убитых солдат.

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«Из-за огромных потерь во „второй армии мира“ процветает подпольный бизнес — присвоение командирами зарплат убитых солдат, которых оформляют как живых. Также из своих зарплат солдаты обязаны платить поборы, иначе им на фронте не выжить», — отметил Юрий Бутусов.

Однако случай с бандитскими разборками между офицерами, которые закончились убийством, почти беспрецедентный.

«Российская армия — это армия мародеров и бандитов», — сделал вывод украинский военный журналист.

Напомним, по информации, которую обнародовал президент США Дональд Трамп, с начала 2025 года Россия потеряла на войне более 112 тысяч военнослужащих

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