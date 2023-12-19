Барабаш о боях в Авдеевке: "Оккупанты переломят себе позвоночник"

Российские оккупанты пытались захватить Авдеевку в угоду диктатору Путину перед его объявлением о походе на пятый срок президентства. Однако россиянам не удалось выполнить эту задачу, несмотря на огромные усилия и привлеченное количество ресурсов.

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, Кремль уже более года несколько раз давал разные "дедлайны" по захвату города. Пропагандисты распространяют нарративы, которые уже скоро достигнут своей цели. Однако украинские военные, защищающие Авдеевку, несмотря на чрезвычайно складские условия, продолжают уничтожать врага.

“Теперь все понимают, что захвата Авдеевки не будет, поэтому говорят, что якобы чего-то достигнут к президентским псевдовыборам в России. Уверен, у них ничего не получится", – сказал Виталий Барабаш.

Он также добавил, что ситуация в направлении непростая. Жизнедеятельность города даже в таких условиях нужно обеспечивать, над чем работают местные жители и местные власти. Кроме того, помощь нужна и нашим военным.

"Удержимся. Есть такое внутреннее убеждение. А они (оккупанты, – ред.) переломят себе позвоночник в Авдеевке", – подчеркнул Виталий Барабаш.

Напомним, что российская армия на Авдеевском направлении пытается выполнить политическую задачу.

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