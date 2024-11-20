В Украине ситуация на фронте остается сложной, но не критичной. На Покровском направлении удалось стабилизировать обстановку. В последний месяц ситуация в этом районе выровнялась, и украинские силы удерживают свои позиции.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич Главком.

По его словам, на Курщине находится около 50 тыс. элитных вражеских войск, в том числе морская пехота и воздушно-десантные войска, а также около 11 тыс. северокорейских солдат.

Также он сообщил, что в районе Купянска продолжаются тяжелые бои, в частности, недавно противник совершил попытку прорыва в город, используя одну из групп. Однако эта попытка была успешно сорвана, и Купянск остается под контролем ВСУ.

Кроме того, он подчеркнул, что в Часовом Яру ситуация остается напряженной: противник неоднократно пытался продвинуться, однако все его попытки не увенчались успехом. Хотя были случаи проникновения в город, украинские подразделения оперативно выбивали врага и Часов Яр оставался под контролем сил обороны.

Он отметил, что в Торецке бои проходят в городской застройке, что значительно усложняет ситуацию. Однако украинские войска активно стабилизируют линию фронта и удерживают позиции в этом направлении.

"Наиболее напряженная ситуация в районе Курахово, где бои особенно интенсивны. Впрочем, наши подразделения продолжают держать оборону. Главнокомандующий Сырский недавно был в этом районе. Он постоянно находится в самых тяжелых направлениях. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего продвижения врага", – рассказал он.

Напомним, по словам журналиста Кристофера Локвуда, к 2025 году боевые действия в Украине могут завершиться из-за истощения обеих сторон конфликта. Поклонники России и Украины хотят мира. Локвуд считает, что это станет приоритетом для новой администрации президента США Дональда Трампа, поскольку США имеют ограниченные запасы военной техники и должны обратить внимание на других партнеров, включая Израиль и Тайвань.

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